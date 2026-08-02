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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артета сообщил, что «Арсенал» планирует трансферы: «Мы не будем стоять на месте. Ожидаем движения»

« Арсенал » продолжит усиливать состав до закрытия летнего трансферного окна, заявил главный тренер команды Микель Артета .

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