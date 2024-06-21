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Парижский Дом инвалидов

Парижский Дом инвалидов

Парижский Дом инвалидов Думается, все слышали ироничное выражение «инвалидная команда». Некоторые вспомнят и строки написанного Пушкиным стихотворения «Дорожные жалобы»: «Иль чума меня подцепит,Иль мороз окостенит,Иль мне в лоб шлагбаум влепитНепроворный инвалид».

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