Парижский Дом инвалидов Думается, все слышали ироничное выражение «инвалидная команда». Некоторые вспомнят и строки написанного Пушкиным стихотворения «Дорожные жалобы»: «Иль чума меня подцепит,Иль мороз окостенит,Иль мне в лоб шлагбаум влепитНепроворный инвалид».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии