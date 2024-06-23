Manifattura Automobili Torino показала производство современного Lancia Stratos

Среднемоторный MAT New Stratos Coupe, построенный на агрегатах Ferrari F430, был представлен в 2019 году, однако до сих пор компания Manifattura Automobili Torino не распродала запланированные к производству автомобили.
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