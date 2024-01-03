Без серьёзных происшествий: в Новосибирске прошло первое заседание КЧС

Губернатор Андрей Травников провёл первое в 2024 году заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл заседание комиссии по ЧС в среду, 3 января, отметив, что никаких серьёзных ЧП на новогодних выходных в регионе не произошло.
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