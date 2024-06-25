«Отрастил бороду, покрыл жену»: как дети главы дагестанского района превращались в террористов

лл лина любимцева Пусть папаша не врет, что не общался" с сыновьями и что "не знал", что они стал ваххабитами... Я понимаю, на сыновей не побежишь доносить, но и сейчас отбрехиваться, имел бы хоть какое-то достоинство признать вину.

НП Наталья Павлова В самом деле! ".... Он (Омаров) утверждает, что не общался с сыновьями..." Они ему что ли не были родными сыновьями? Да все знают, что на Кавказе не то что с детьми своими, а с родственниками, чуть не до десятого "колена" общаются.