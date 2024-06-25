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«Отрастил бороду, покрыл жену»: как дети главы дагестанского района превращались в террористов

«Отрастил бороду, покрыл жену»: как дети главы дагестанского района превращались в террористов

Выяснились новые детали биографии двоих самых одиозных участников воскресного теракта в Дагестане – сыновей бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Пусть папаша не врет, что не общался&quot; с сыновьями и что &quot;не знал&quot;, что они стал ваххабитами... Я понимаю, на сыновей не побежишь доносить, но и сейчас отбрехиваться,  имел бы хоть какое-то достоинство признать вину.
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13 час.
НП
Наталья Павлова
В самом деле! &quot;.... Он (Омаров) утверждает, что не общался с сыновьями...&quot; Они ему что ли не были родными сыновьями? Да все знают, что на Кавказе не то что с детьми своими, а с родственниками, чуть не до десятого &quot;колена&quot; общаются.
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12 час.
Е Пронина
зачистить всех омаровых и их родственников прилюдно)выявить всех ваххабитов и носящих никаб и отправить в Сибирь в кандалах на перевоспитание и добычу урана)
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11 час.

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