Канье Уэст назвал нашумевшее прозрачное платье жены «искусством»

Рэпер не согласен с хейтерами Выход Канье Уэста и его жены стали главной сенсацией «Грэмми−2025». Напомним, Бьянка Цензори предстала перед публикой буквально в костюме Евы — единственное, что было на модели, это прозрачное мини-платье.
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