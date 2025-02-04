Канье Уэст назвал нашумевшее прозрачное платье жены «искусством»

Рэпер не согласен с хейтерами Выход Канье Уэста и его жены стали главной сенсацией «Грэмми−2025». Напомним, Бьянка Цензори предстала перед публикой буквально в костюме Евы — единственное, что было на модели, это прозрачное мини-платье.