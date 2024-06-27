"Наши бойцы смелее и лучше, но есть "но": Опасное преимущество ВСУ в зоне СВО обозначил Царёв

Опасное преимущество ВСУ в зоне СВО обозначил Олег Царёв: "Наши бойцы смелее и лучше, но есть "но". По его мнению, нужно признать, что Киев с помощью Запада значительно успешнее наращивает производство БПЛА, применяя при этом новые технологии.