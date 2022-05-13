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В Мариуполь, Волноваху и другие освобождённые города и сёла ДНР возвращается электроснабжение

В Мариуполь, Волноваху и другие освобождённые города и сёла ДНР возвращается электроснабжение

Пока остающиеся в грязных подвалах «Азовстали» украинские боевики и иностранные наёмники записывают очередные обращения с призывами о процедуре «экстракшн», в Мариуполе полным ходом идёт работа по восстановлению основных сегментов инфраструктуры.

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