В Мариуполь, Волноваху и другие освобождённые города и сёла ДНР возвращается электроснабжение

Пока остающиеся в грязных подвалах «Азовстали» украинские боевики и иностранные наёмники записывают очередные обращения с призывами о процедуре «экстракшн», в Мариуполе полным ходом идёт работа по восстановлению основных сегментов инфраструктуры.