Бойцы СВО призвали запретить аборты в России: «Спросим с врачей»

МОСКВА, 10 февраля, ФедералПресс. Российские военнослужащие, участвующие в спецоперации на Украине, выступили против абортов и призвали чиновников прекратить саботаж запрета на процедуры прерывания беременности.
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