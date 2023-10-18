РФ и Венесуэла подписали меморандум о партнерстве в сфере образования

Пресс-служба Минпросвещения России Минпросвещения РФ и Министерство народной власти по образованию Венесуэлы подписали меморандум о сотрудничестве в сфере образования, сообщили в пресс-службе российского министерства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии