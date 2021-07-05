Анфисе Чеховой пришлось извиниться перед бурятскими женщинами: "Простите, что ляпнула глупость"

Анфисе Чеховой пришлось принести извинения за слова, сказанные в одном из недавних интервью. Неосторожное сравнение вызвало такую бурю гнева в сети, что телеведущая поспешила записать видеообращение, в котором заверила, что осознала свою ошибку.