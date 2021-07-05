Суть Событий

50 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Петров
    В этой истории Джанабаева очень грязная !Ирина Меладзе и А...
  • ВЛАДИМИР ЛАПИН
    и сразу возникает вопрос, а от кого это сучьё, по другому их и называть то сложно, независимы, от здравого смысла, от...Репрессии против ...
  • Nata
    Давно пора понять, что артисты, певцы и прочие скоморохи со своим мнением(не важно проплаченным кем-то или нет) не яв...Лоита о мавзолее:...

Анфисе Чеховой пришлось извиниться перед бурятскими женщинами: "Простите, что ляпнула глупость"

Анфисе Чеховой пришлось извиниться перед бурятскими женщинами: "Простите, что ляпнула глупость"

Анфисе Чеховой пришлось принести извинения за слова, сказанные в одном из недавних интервью. Неосторожное сравнение вызвало такую бурю гнева в сети, что телеведущая поспешила записать видеообращение, в котором заверила, что осознала свою ошибку.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх