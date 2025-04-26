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Снукерист.ру

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Хиггинс и Сяо готовятся к финальному блокбастеру в 1/8 финала на Чемпионате мира

Хиггинс и Сяо готовятся к финальному блокбастеру в 1/8 финала на Чемпионате мира

Шотландец Джон Хиггинс и Сяо Годун разыграли вторую сессию, а Чжао Синьтун обыгрывает Лэя Пэйфань в конце первой сессии на Чемпионате мира в 1/8 финала, сообщает WST Джону Хиггинсу предстоит невероятный блокбастер (фото: WST)Все новости и результаты турнира Квалификация - результаты Результаты, турнирная таблица Расписание трансляции - 1/8 финала Расписание трансляции турнира Вторая сессия поединка Джона Хиггинса и Сяо Годуна на Чемпионате мира завершилась вничью 8-8.

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