Хиггинс и Сяо готовятся к финальному блокбастеру в 1/8 финала на Чемпионате мира

Шотландец Джон Хиггинс и Сяо Годун разыграли вторую сессию, а Чжао Синьтун обыгрывает Лэя Пэйфань в конце первой сессии на Чемпионате мира в 1/8 финала, сообщает WST Джону Хиггинсу предстоит невероятный блокбастер (фото: WST)Все новости и результаты турнира Квалификация - результаты Результаты, турнирная таблица Расписание трансляции - 1/8 финала Расписание трансляции турнира Вторая сессия поединка Джона Хиггинса и Сяо Годуна на Чемпионате мира завершилась вничью 8-8.