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«МЮ» и «Арсенал» могут купить Абрахама летом. У воспитанника «Челси» 4 гола в 21 игре сезона за «Рому» (La Repubblica)

Нападающий Тэмми Абрахам может вернуться в АПЛ летом. Как пишет La Repubblica, интерес к 25-летнему форварду «Ромы» проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

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