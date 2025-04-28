Наёмники больше не хотят воевать за Киев: Карта специальной военной операции на Украине на 28 апреля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваКиевский режим срочно бросает последние силы на удержание Часов Яра, который превращается в символический бастион перед лицом надвигающегося краха.