Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

10 401 подписчик

Украинизации подвергались и Галиция, и Новороссия...

Важная теоретическая статья от одного из  лучших  специалистов по  укропии,  Р. Ищенко.Галиция и Новороссия (включая Слобожанщину) – две части, из которых, нанизав их на Малороссию, более ста лет неудачно пытались слепить "единую Украину".

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