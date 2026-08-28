Украинизации подвергались и Галиция, и Новороссия...

Важная теоретическая статья от одного из лучших специалистов по укропии, Р. Ищенко.Галиция и Новороссия (включая Слобожанщину) – две части, из которых, нанизав их на Малороссию, более ста лет неудачно пытались слепить "единую Украину".
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