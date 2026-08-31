ЦБ представил детали логотипа цифрового рубля: как он будет выглядеть

МОСКВА, 31 августа, ФедералПресс. Банк России представил официальный логотип цифрового рубля. Как сообщается на сайте регулятора, символ выполнен в виде окружности фирменного кораллово-алого оттенка с вписанным в нее знаком рубля, размещенным со смещением влево относительно центра.