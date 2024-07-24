Водоочистное сооружение в Красноперекопске обеспечит качественной водой более 40 тысяч человек

В регионах России проводится системная работа по строительству новых и модернизации действующих систем централизованного водоснабжения с использованием современных технологий водоподготовки, в том числе по федеральному проекту «Чистая вода».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии