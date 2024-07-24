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Крымское информационное агентство

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Водоочистное сооружение в Красноперекопске обеспечит качественной водой более 40 тысяч человек

Водоочистное сооружение в Красноперекопске обеспечит качественной водой более 40 тысяч человек

В регионах России проводится системная работа по строительству новых и модернизации действующих систем централизованного водоснабжения с использованием современных технологий водоподготовки, в том числе по федеральному проекту «Чистая вода».

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