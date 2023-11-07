Не про «Динамо»: почему в составе сборной нет игроков бело-голубых

Отсутствие футболистов московского «Динамо» стало одной из главных неожиданностей опубликованного списка игроков сборной России, которые будут готовиться к намеченному на 20 ноября товарищескому матчу с Кубой.
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