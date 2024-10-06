Многолетний возлюбленный певицы Славы озвучил в эфире НТВ дату их свадьбы

Певица Слава много лет живет в гражданском браке с бизнесменом Анатолием Данилицким. Исполнительница знаменитого хита «Одиночество» уже более 20 лет живет в гражданском браке с бизнесменом Анатолием Данилицким.
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