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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Латыпов, Серохвостов, Карим и Анастасия Халили, Сливко, Резцова и еще 10 российских биатлонистов вошли в пул тестирования IBU

В международный пул тестирования на сезон-2025/26 включены Карим Халили, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Ильназ Мухамедзянов, Даниил Серохвостов, Данил Сгибнев, Кирилл Стрельцов, Анастасия Халили, Елизавета Каплина, Тамара Дербушева, Анастасия и Наталия Шевченко, Ирина Казакевич, Кристина Резцова и Виктория Сливко.

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