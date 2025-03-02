Стратегия Великобритании против России станет более агрессивной после отхода США от поддержки Украины

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Комментарии
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Вадим Лебедев
Да когда же... мы по ней БАХнем! Врут... не 4 года они с нами воюют. Стоунхендж - тому свидетель.
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