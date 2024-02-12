В Крыму создали интерактивную карту ремонта и строительства школ

Министр образования и науки Валентина Лаврик сообщила, что в рамках реализации плана мероприятий «дорожная карта» на 2023 — 2024 годы, совместно с Центром управления регионом Республики Крым, разработана карта объектов строительства и капитального ремонта образовательных организаций.
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