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Команда Трампа давит на байденовцев

Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс оказывают давление на республиканцев в Конгрессе, что может привести к приостановке работы федерального правительства, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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