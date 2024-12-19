Команда Трампа давит на байденовцев

Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс оказывают давление на республиканцев в Конгрессе, что может привести к приостановке работы федерального правительства, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
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