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Праздник 13 ноября 2023 года: старинные приметы, запреты и обязательные дела

Праздник 13 ноября 2023 года: старинные приметы, запреты и обязательные дела

Праздник 13 ноября 2023 года: старинные приметы, запреты и обязательные дела Елена ВайленкоСегодня, 13 ноября, православные христиане отмечают память преподобных Спиридона и Никодима, святых, просвирников Киево-Печерской лавры, живших в XII веке.

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