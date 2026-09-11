В Москве запретили самостоятельное привлечение клиентов водителями такси в аэропортах и на вокзалах

В Москве запрещена самостоятельная работа водителей, которые предлагают услуги такси непосредственно на территории аэропортов, железнодорожных и автовокзалов.
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