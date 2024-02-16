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  • Андрей Тюрин
    Молодцы ребята, бейте их."Чебурашка" наш
  • Бендер Задунайский
    Раньше были эллины , а нынче пидогреки .Греция ударит по ...
  • Antanas
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"Трясясь в прокуренном ( пломбированном) вагоне...

"Трясясь в прокуренном ( пломбированном) вагоне...

Конунг Ингвар Мучает меня давно один вопрос - что ж наши светлоликие так ополчились на Сталина-то? недавно меня одна вопрошала, дескать, вы за 37 год?Мне хотелось ответить, а "красный террор" - 1917-1922 года по декрету Ленина-Троцкого вас не волнует? Однако миллион двести тысяч русских было уничтожено - русской буржуазии, офицеров, помещиков.

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