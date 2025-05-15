Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Русский, забудь про свиной шашлык": Муфтий Подмосковья поддержал отказ курьеров-мигрантов доставлять "харамные" блюда

"Русский, забудь про свиной шашлык": Муфтий Подмосковья поддержал отказ курьеров-мигрантов доставлять "харамные" блюда

«Русский, забудь про свиной шашлык»: муфтий Подмосковья поддержал отказ курьеров-мигрантов доставлять «харамные» блюда 2 дня назад 1305 1 мин Муфтий Подмосковья Денис хазрат Мухутдинов поддержал отказ курьеров доставлять свинину.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Так уже наверное в лифте в еду соплями плюют и ссут... Скоро какать начнут...
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4 час.
viach Россия
Тупого провокатора муфтия мухутдинова гнать в три шеи из России, чтобы не разжигал межнациональную вражду!
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3 час.
Александр Павлов
Не народ виноват, что появились доставщики и уж точно, что большинство из них иностранцы. Кто может, ходит сам, кому трудно по возрасту или здоровью, заказывают. Да и вообще неплохой приработок для молодежи и студентов. Только для своих, а не пришлых с выебонами.
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2 час.
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