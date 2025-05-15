«Русский, забудь про свиной шашлык»: муфтий Подмосковья поддержал отказ курьеров-мигрантов доставлять «харамные» блюда 2 дня назад 1305 1 мин Муфтий Подмосковья Денис хазрат Мухутдинов поддержал отказ курьеров доставлять свинину.
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