"Русский, забудь про свиной шашлык": Муфтий Подмосковья поддержал отказ курьеров-мигрантов доставлять "харамные" блюда

Александр Павлов

Не народ виноват, что появились доставщики и уж точно, что большинство из них иностранцы. Кто может, ходит сам, кому трудно по возрасту или здоровью, заказывают. Да и вообще неплохой приработок для молодежи и студентов. Только для своих, а не пришлых с выебонами.