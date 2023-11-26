БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • татьяна кирк
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  • YYYYYYY XXXXXXX
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Нас давят, а мы богатеем: Российские сверхдоходы от нефти пробили потолок

Нас давят, а мы богатеем: Российские сверхдоходы от нефти пробили потолок

Запад признал, что ценовые ограничения на «черное золото» больше не работают, поэтому планирует новые санкции Анна Седова Фото: Егор Алеев/ТАСС Материал комментируют: Игорь Юшков Потолок цен на российскую нефть окончательно перестал работать, пришли к выводу аналитики американского The Wall Street Journal.

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