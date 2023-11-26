Нас давят, а мы богатеем: Российские сверхдоходы от нефти пробили потолок

Запад признал, что ценовые ограничения на «черное золото» больше не работают, поэтому планирует новые санкции Анна Седова Фото: Егор Алеев/ТАСС Материал комментируют: Игорь Юшков Потолок цен на российскую нефть окончательно перестал работать, пришли к выводу аналитики американского The Wall Street Journal.