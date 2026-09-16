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Татар-информ

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71 вражеский БПЛА уничтожен над Россией минувшей ночью

71 вражеский БПЛА уничтожен над Россией минувшей ночью

Минувшей ночью над регионами России уничтожен 71 БПЛА. Об уничтожении вражеских дронов сообщает Минобороны РФ.

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