Дети сотрудников пресс-службы МВД России рассказали о работе своих родителей

10 июня отмечается День пресс-служб и подразделений общественных связей органов внутренних дел. В преддверии профессионального праздника дети сотрудников пресс-центра Министерства внутренних дел побывали у родителей на работе, а потом поделились своими мыслями о том, чем занимаются их мамы и папы, и поразмышляли, каким должен быть журналист.