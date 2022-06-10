Дети сотрудников пресс-службы МВД России рассказали о работе своих родителей

10 июня отмечается День пресс-служб и подразделений общественных связей органов внутренних дел. В преддверии профессионального праздника дети сотрудников пресс-центра Министерства внутренних дел побывали у родителей на работе, а потом поделились своими мыслями о том, чем занимаются их мамы и папы, и поразмышляли, каким должен быть журналист.
Популярные статьи
- Заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Герой России генерал-лейтенант Александр Матовников вручил государственные награды военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции
- В Рязани полицейские задержали предполагаемых участников организованного преступного сообщества наркодилеров
- Российские военнослужащие организовали раздачу гуманитарной помощи жителям освобожденного Красного Лимана
Свежие комментарии