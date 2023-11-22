С начала года петербуржцы совершили более 500 млн поездок по «Подорожнику»

Они сэкономили свыше 14 млрд рублей. С января по сентябрь петербуржцы совершили более 500 млн поездок с использованием «Подорожника» в общественном транспорте, из них свыше 417 млн — при помощи Единого электронного билета.
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