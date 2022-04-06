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  • Герасим
    Забавно, что те же японцы из сузуки не стали борщить с ценниками и подняли цены всего лишь на 20 000руб. Получается п...Две японские марк...

Honda и GM будут совместно выпускать доступные электромобили

Honda и GM будут совместно выпускать доступные электромобили

Honda и GM будут совместно выпускать доступные электромобилиЕще в сентябре 2020 года компании Honda и General Motors объявили о создании альянса для совместной разработки автомобилей, но тогда цели и задачи были обрисованы слишком поверхностно.

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