Honda и GM будут совместно выпускать доступные электромобили

Honda и GM будут совместно выпускать доступные электромобилиЕще в сентябре 2020 года компании Honda и General Motors объявили о создании альянса для совместной разработки автомобилей, но тогда цели и задачи были обрисованы слишком поверхностно.
Honda и GM будут совместно выпускать доступные электромобилиЕще в сентябре 2020 года компании Honda и General Motors объявили о создании альянса для совместной разработки автомобилей, но тогда цели и задачи были обрисованы слишком поверхностно.
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