Владельца керченского кафе осудили за нарушение санитарных норм и правил, повлекших отравление людей

Мужчина в сентябре 2024 допустил к работе с пищевой продукцией людей, не прошедших обязательный медосмотр.
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