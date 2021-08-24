CDC: непривитые от COVID-19 в 29 раз чаще попадают в больницу по сравнению с вакцинированными

МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. У тех, кто не вакцинировался от коронавируса, в 29 раз больше шансов попасть в больницу с COVID-19 по сравнению с полностью привитыми, об этом говорится в отчете Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.