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CDC: непривитые от COVID-19 в 29 раз чаще попадают в больницу по сравнению с вакцинированными

CDC: непривитые от COVID-19 в 29 раз чаще попадают в больницу по сравнению с вакцинированными

МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. У тех, кто не вакцинировался от коронавируса, в 29 раз больше шансов попасть в больницу с COVID-19 по сравнению с полностью привитыми, об этом говорится в отчете Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

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