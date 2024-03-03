«Википедию» могут заблокировать в России. Рухнет ли уровень знаний у наших граждан

«Википедию» могут заблокировать в России по новому закону о запрете популяризации VPN», «Законные основания для блокировки «Википедии» есть» – написал сегодня зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своём Телеграм-канале.