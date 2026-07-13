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Ковальчук объявил о переходе Яшкина в «Шанхай». Форвард провел три сезона в «Ак Барсе»

Президент « Шанхая » Илья Ковальчук на церемонии драфта «Матча года» объявил о переходе Дмитрия Яшкина в китайский клуб.

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