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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новая студия ветерана Halo и Destiny осталась без китайского финансирования — пер...

Новая студия ветерана Halo и Destiny осталась без китайского финансирования — пер...

Новая студия ветерана Halo и Destiny осталась без китайского финансирования — первая игра на паузе, будущее под вопросомВслед за Worlds Untold режиссёра Mass Effect Legendary Edition Мака Уолтерса (Mac Walters) в беде оказалась ещё одна игровая студия, открытая при финансовой поддержке китайской NetEase Games.

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