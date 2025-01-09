Новая студия ветерана Halo и Destiny осталась без китайского финансирования — пер...

Новая студия ветерана Halo и Destiny осталась без китайского финансирования — первая игра на паузе, будущее под вопросомВслед за Worlds Untold режиссёра Mass Effect Legendary Edition Мака Уолтерса (Mac Walters) в беде оказалась ещё одна игровая студия, открытая при финансовой поддержке китайской NetEase Games.