ФБР начало расследование против Трампа за возможное нарушение закона о шпионаже

Дональд Трамп находится под следствием за неправильное обращение с документами, касающимися национальной обороны США, за нарушение закона о шпионаже, а также за другие возможные нарушения, связанные с обращением с правительственными документами.
Дональд Трамп находится под следствием за неправильное обращение с документами, касающимися национальной обороны США, за нарушение закона о шпионаже, а также за другие возможные нарушения, связанные с обращением с правительственными документами.
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