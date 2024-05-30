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Мороженое в России подорожало на десять процентов

Мороженое в России подорожало на десять процентов

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко Ковать деньги пока горячо решили производители мороженного. Стоимость молочного и сливочного десертов уже взлетела на десять процентов, а шоколадного варианта в глазури ещё больше.

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