Мороженое в России подорожало на десять процентов

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко Ковать деньги пока горячо решили производители мороженного. Стоимость молочного и сливочного десертов уже взлетела на десять процентов, а шоколадного варианта в глазури ещё больше.
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