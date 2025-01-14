ФСБ предотвратила теракт против сотрудников предприятия ОПК под Ярославлем

Задержан гражданин России.фото: nac.gov.ruФедеральная служба безопасности (ФСБ) Российской Федерации предотвратила теракт с применением токсичных химических веществ против работников одного из оборонно-промышленных предприятий в Ярославской области.
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