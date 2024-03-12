ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 844 подписчика

Семьи Героев России смогут получить расширенные льготы

Семьи Героев России смогут получить расширенные льготы

Родственники Героев СССР и России, а также полных кавалеров ордена Славы получат право на пользование льготами, если военнослужащий не воспользовался таким правом при жизни или если звание присвоено ему посмертно — изменения в законодательство поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, выяснили «Известия».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх