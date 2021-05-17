Более 50 истребителей поразили 35 военных объектов в секторе Газа

54 истребителя ВВС Израиля в понедельник, 17 мая, поразили 35 военных объектов в северной части сектора Газа в рамках масштабной кампании по уничтожению подземной инфраструктуры палестинского исламистского движения ХАМАС на территории анклава.
54 истребителя ВВС Израиля в понедельник, 17 мая, поразили 35 военных объектов в северной части сектора Газа в рамках масштабной кампании по уничтожению подземной инфраструктуры палестинского исламистского движения ХАМАС на территории анклава.
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