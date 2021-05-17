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Более 50 истребителей поразили 35 военных объектов в секторе Газа

Более 50 истребителей поразили 35 военных объектов в секторе Газа

54 истребителя ВВС Израиля в понедельник, 17 мая, поразили 35 военных объектов в северной части сектора Газа в рамках масштабной кампании по уничтожению подземной инфраструктуры палестинского исламистского движения ХАМАС на территории анклава.

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Андрей Викторов
Неплохо, неплохо, но на 3 не более. 50 аеропланов с ракетами , бомбами, пулеметами и супер-пупер наведением поразили 35 объектов. Из этих 35 объектов скорее всего жилых домов 30, сараев и гаражей 3, землянки с полевыми командирами 2. При этом на "военных объектах" арабов погибают, почему то, не бойцы арабской бандгруппы, а дети, женщины и старики. Чем то мне действия израильских вояк напоминают действия немцев в 1941 году! И не важно, что гитлеровцы первыми кого мочили и жгли это были евреи, евреи переняли у гитлеровцев "передовые методы" ведения войны.

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