Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки по сообщению о нарушении прав индивидуального предпринимателя в Самарской области

В социальных медиа размещено обращение к Председателю Следственного комитета России с просьбой обратить внимание на нарушение прав индивидуального предпринимателя, который за собственные средства ведет строительство дома отдыха для ветеранов СВО.
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