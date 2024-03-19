В Госдуме сделали заявление о возможной судьбе Google и Apple в России

Google и Apple могут отключить гаджеты россиян от своих операционных систем, сообщает PRIMPRESS. Заместитель главы комитета по информационной политике, технологиям и связи Госдумы РФ Антон Горелкин предупредил россиян о возможном отключении их гаджетов, базирующихся на указанных операционных системах.
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