Трехэтажный детсад возвели в ТиНАО

В Щербинке открылся новый детский сад, который смогут посещать 300 воспитанников. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».
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