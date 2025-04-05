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Царьград

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Охрана без оружия: теракт в «Крокус Сити Холл» и реакция властей

Охрана без оружия: теракт в «Крокус Сити Холл» и реакция властей

В Подмосковье, на концерте в «Крокус Сити Холл», охранники теракта были безоружны из-за отсутствия прав на использование огнестрельного оружия.

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