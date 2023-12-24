Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что её переезд в Канаду был шагом в бездну. Об этом 24 декабря сообщил телеканал «Матч ТВ».
Евгения Медведева поделилась о трудностях переезда в другую страну
Комментарии
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Николай Чернявский
А Медведеву , что ,кто то метлой гнал в Канаду ( или ещё там куда то) . Поехала , скатертью дорога (и попутный ветерок) Не знаю кого как а меня и многих других наших соотечественников её отъезд , я так думаю. нисколько не волнует.
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14 час.
Валерий Бирюков
В таких случаях билет должен быть только в один конец: обратной дороги нет.
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14 час.
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