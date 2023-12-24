Евгения Медведева поделилась о трудностях переезда в другую страну

Николай Чернявский

А Медведеву , что ,кто то метлой гнал в Канаду ( или ещё там куда то) . Поехала , скатертью дорога (и попутный ветерок) Не знаю кого как а меня и многих других наших соотечественников её отъезд , я так думаю. нисколько не волнует.