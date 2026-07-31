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По 1000 RUB фрибетами за первые три депозита: БЕТ-М обновляет приветственную акцию!

С 31 июля в БЕТ-М начинают действовать новые условия приветственной акции. Игроки смогут получить до 3000 RUB фрибетами за первые три депозита после регистрации и идентификации.

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