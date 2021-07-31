Киберболезнь: симптомы и лечение

Вы когда-нибудь чувствовали, что свет экрана вашего компьютера проникает вам в глаза и заставляет пульсировать голову? Или вы чувствуете головокружение или тошноту после использования вашего телефона? Хотя вы можете подумать, что эти ощущения — просто напряжение глаз или усталость от слишком долгого просмотра экрана, на самом деле они являются симптомами состояния, называемого киберболезнью.