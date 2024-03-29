Лавров: РФ будет отдельно рассматривать просьбы послов стран Запада о контактах

После отказа послов стран Европейского союза встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в связи с выборами российского президента, каждая просьба дипломатических представителей ЕС о контактах с властями РФ теперь будет согласовываться дипведомством.
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